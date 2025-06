Margherita di Savoia, 13enne muore dopo il salvataggio in mare

1 minuto per la lettura

Un 13enne ha perso la vita dopo essere stato soccorso in mare, davanti a uno stabilimento balneare di Margherita di Savoia.

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Una giornata d’estate si è trasformata in tragedia sul litorale pugliese. Manuel Sandu, un ragazzo di appena 13 anni, ha perso la vita dopo essere stato soccorso in mare, davanti a uno stabilimento balneare di Margherita di Savoia (provincia di Barletta-Andria-Trani). L’adolescente, di origini rumene e residente a San Ferdinando di Puglia, è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato in elisoccorso in condizioni disperate.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri (22 giugno), mentre Manuel si trovava in acqua con alcuni amici. Il mare agitato ha rapidamente trasformato il divertimento in pericolo: le onde lo hanno sopraffatto, impedendogli di tornare a riva. I bagnini del lido si sono immediatamente tuffati per soccorrerlo, riuscendo a riportarlo a riva già in arresto cardiaco.

Sul posto è giunto il personale del 118 che ha trovato i soccorritori già impegnati nelle manovre di rianimazione, anche con l’ausilio di un defibrillatore. Le operazioni sono proseguite per circa un’ora, nel tentativo disperato di strapparlo alla morte. Poi la corsa contro il tempo in elicottero verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove però il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, per chiarire ogni dettaglio di una vicenda che lascia attonita un’intera comunità.