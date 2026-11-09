Trani, imprenditore picchiato: arrestati due fratelli e il padre per tentato omicidio

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Aggressione ai danni di un imprenditore avvenuta all’alba a Trani: arrestati i presunti responsabili. I due fratelli, di 26 e 28 anni, si erano costituiti ieri sera. Il padre è stato arrestato oggi dai carabinieri.

TRANI (BAT) – Sono stati arrestati tutti i tre presunti responsabili dell’aggressione ai danni di un imprenditore di 55 anni, avvenuta all’alba di ieri (8 novembre) in piazza della Repubblica, a Trani. Si tratta di due fratelli, rispettivamente di 26 e 28 anni, che si sono costituiti ieri sera dai carabinieri, e del loro padre, arrestato oggi dai militari. Tutti rispondono di concorso in tentato omicidio e sono stati condotti in carcere. L’uomo aggredito è il titolare di un club della città. Il movente dell’episodio sarebbe legato alla gestione del parcheggio del locale. La vittima è attualmente ricoverata all’ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Sulla vicenda indaga la Procura di Trani.