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Andria, garage trasformato in laboratorio sartoriale abusivo: tre operaie in nero e 5mila capi sequestrati. L’attività risultava cessata, ma la produzione non si era mai fermata. Sanzionato il titolare, avviati gli accertamenti fiscali.

ANDRIA (BAT) – Un garage trasformato in un laboratorio sartoriale clandestino, tre donne al lavoro senza contratto e circa 5mila capi di abbigliamento pronti per essere immessi sul mercato. È quanto scoperto ad Andria dalla Guardia di finanza, al termine di un’attività di controllo che ha portato al sequestro della merce e alla contestazione delle violazioni nei confronti del titolare. L’attività manifatturiera, almeno formalmente, risultava cessata. Ma dietro quella chiusura amministrativa si nascondeva una produzione che, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, non si era mai realmente interrotta.

Andria, garage trasformato in laboratorio sartoriale abusivo: tre operaie in nero e 5mila capi sequestrati

A insospettire i militari è stato il continuo andirivieni di persone nei pressi di un garage situato nel centro abitato. Un movimento anomalo che ha spinto ad approfondire la situazione attraverso le banche dati disponibili. Dai primi riscontri è emerso che proprio in quei locali, fino a qualche tempo prima, aveva operato un laboratorio sartoriale, ufficialmente dismesso.

I successivi controlli hanno permesso di scoprire una realtà ben diversa: all’interno del garage era ancora attiva una piccola impresa, attrezzata con macchine per cucire, tavoli da lavoro, scaffalature, ceste e materiale tessile. Un vero e proprio laboratorio nel quale si continuava a confezionare abbigliamento, lontano dai controlli e dagli obblighi previsti dalla normativa. Al momento dell’intervento, i finanzieri hanno trovato tre donne impegnate nelle operazioni di taglio e cucito. Tutte sono risultate impiegate senza regolare contratto di lavoro. Nel locale erano inoltre custoditi circa 5mila capi di abbigliamento, già pronti per la commercializzazione. La merce è stata sequestrata per impedirne l’immissione sul mercato. Per il titolare sono scattate le sanzioni previste per l’impiego di lavoratori irregolari ed è stata inoltrata una segnalazione alla Camera di commercio.

Gli accertamenti fiscali

La vicenda non si chiude però con il sequestro. Sono infatti in corso ulteriori accertamenti fiscali per ricostruire i ricavi che sarebbero stati sottratti alla dichiarazione e quantificare la base imponibile non dichiarata, oltre alle imposte che l’imprenditore avrebbe dovuto versare. L’obiettivo, come sottolineato dalla Guardia di finanza, è fare piena luce su un’attività produttiva che, pur risultando ufficialmente dismessa, avrebbe continuato a operare sottraendosi agli obblighi fiscali e contributivi.