Trani, usura e estorsioni, 4 arresti e sequestri per oltre 700 mila euro

Usura, estorsioni e riciclaggio a Trani, il Gip dispone 4 misure cautelari e sequestri per oltre 700 mila euro. Prestiti con tassi fino al 1.260% annuo

Quattro misure cautelari personali e sequestri di beni e somme di denaro per oltre 700 mila euro. È l’esito dell’operazione coordinata dalla Procura di Trani contro un’organizzazione sospettata di aver praticato prestiti usurari, ricorso a intimidazioni ed estorsioni e aver riciclato valori per decine di migliaia di euro.

USURA E ESTORSIONI A TRANI

Il giudice per le indagini preliminari di Trani ha emesso, su richiesta della Procura, un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di quattro indagati: tre sono stati raggiunti dalla misura cautelare in carcere, uno è sottoposto agli arresti domiciliari.

Gli uomini rispondono delle ipotesi di usura, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e abusiva attività finanziaria. Le indagini sono state delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari.

Prestiti a ludopatici e imprenditori

Le indagini, basate su complesse verifiche bancarie e patrimoniali, avrebbero ricostruito un’articolata rete di prestiti usurari gestita da tre soggetti. Le vittime erano, in molti casi, persone ludopatiche che ricevevano somme anche di poche centinaia di euro, poi reinvestite nelle slot machine e nelle videolottery presenti in locali commerciali gestiti dagli stessi usurai.

Accanto ai giocatori, gli investigatori hanno ricostruito la condizione di piccoli imprenditori e artigiani in difficoltà economiche, esclusi dai normali canali del credito. Per ottenere liquidità, avrebbero dovuto rivolgersi agli usurai, con richieste di denaro comprese tra 1.000 e 80 mila euro.

I tassi di interesse applicati risultano particolarmente elevati: tra il 60% e il 1.260% annuo.

Minacce, schiaffi e casa ipotecata

Per recuperare le somme prestate, gli indagati avrebbero fatto ricorso anche a condotte intimidatorie ed estorsive. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in un caso un imprenditore sarebbe stato minacciato e schiaffeggiato.

In un’altra circostanza, una vittima sarebbe stata costretta a firmare un contratto preliminare di vendita della propria abitazione a favore di un prestanome. Nel documento sarebbe stato indicato che parte del prezzo era già stata versata dall’acquirente in separata sede, senza però precisare i canali finanziari utilizzati.

Beni intestati a prestanome

Le indagini hanno inoltre evidenziato la condotta di uno dei principali indagati, già sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale antimafia. L’uomo avrebbe fittiziamente intestato beni immobili e quote di tre società a persone a lui vicine, pur mantenendone l’amministrazione di fatto.

Le società coinvolte opererebbero nel settore delle costruzioni e nel commercio di autoveicoli. Dalle contestazioni relative alla gestione occulta dei patrimoni sarebbero scaturite accuse anche nei confronti dei soci prestanome.

L’indagine è ancora nella fase delle indagini preliminari: gli indagati sono, quindi, al momento presunti responsabili e nessuna condanna è intervenuta.