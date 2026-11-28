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Rapina a mano armata davanti alla Bcc di Barletta il 2 novembre: il gip di Trani dispone carcere e domiciliari. Decisive le telecamere dei carabinieri

BARLETTA – I carabinieri della Compagnia di Barletta hanno eseguito oggi un’ordinanza di misura cautelare per la rapina a mano armata del 2 novembre davanti alla filiale Bcc. Il gip del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura. Nel provvedimento riconosce “gravi indizi di colpevolezza” a carico di due uomini.

Le misure disposte dal gip

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il secondo autore della rapina. L’uomo è indagato anche per ricettazione e porto di armi clandestine.

Per il secondo indagato sono scattati gli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, avrebbe occultato una delle pistole usate nell’azione. Avrebbe agito anche per aiutare i rapinatori a sottrarsi all’azione penale. La misura riguarda la ricettazione e il porto dell’arma clandestina, in relazione al suo prelievo e al suo occultamento.

Come le telecamere hanno portato al complice

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani. I carabinieri hanno analizzato in modo incrociato i filmati di numerose telecamere. Hanno così ricostruito il percorso di fuga e collegato le diverse sequenze grazie all’abbigliamento e alle caratteristiche fisiche.

Alcune immagini a volto scoperto sono state confrontate con le fotografie anagrafiche. Ne sono emersi ulteriori elementi a sostegno dell’identificazione.

Le riprese documentano anche l’intervento di un altro uomo. Dopo la sparatoria, secondo gli investigatori, avrebbe raggiunto il rapinatore ferito. Gli avrebbe prelevato una pistola clandestina e l’avrebbe nascosta sotto un’auto. L’arma è stata ritrovata la mattina successiva, proprio nel punto indicato dalle telecamere.

La ricostruzione della rapina del 2 novembre

Secondo la ricostruzione investigativa, due individui travisati sono arrivati davanti alla banca su uno scooter con targa di provenienza furtiva. Avrebbero aggredito un uomo che stava per entrare in filiale. Lo avrebbero colpito al volto e, sotto la minaccia di una pistola, gli avrebbero portato via un borsello con del denaro.

L’uomo rapinato avrebbe poi sparato contro i due in fuga, esplodendo tre colpi. Uno dei presunti autori è stato raggiunto da un proiettile mentre scappava a piedi e ha riportato gravi ferite. Il complice sarebbe riuscito a dileguarsi.

Gli arresti nell’immediatezza e la convalida

Subito dopo i fatti i carabinieri avevano arrestato il rapinatore ferito per rapina aggravata. Avevano arrestato anche l’uomo rapinato, per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Il giudice ha poi accolto la richiesta di convalida della Procura e ha disposto le misure cautelari.

Il quadro resta quello della fase delle indagini. Gli indagati restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.