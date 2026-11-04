Omicidio con metodo mafioso a Barletta, arrestato il presunto complice

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Omicidio Francesco Diviesti a Barletta, arrestato un uomo di Minervino Murge. Avrebbe aiutato gli esecutori e contribuito alla distruzione del corpo

Un nuovo arresto nell’inchiesta sull’omicidio di Francesco Diviesti, il giovane di Barletta ucciso il 25 aprile 2025. Il personale della Direzione investigativa antimafia di Bari e gli agenti della Squadra mobile di Andria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di Minervino Murge, già gravato da precedenti penali.

Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe fornito sostegno logistico ai tre presunti esecutori materiali, sia durante il delitto sia nelle successive fasi di occultamento delle armi e distruzione del cadavere.

OMICIDIO DIVIESTI A BARLETTA, NUOVO ARRESTO

Il gip del Tribunale di Bari ha emesso il provvedimento su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. All’uomo vengono contestati, in concorso, l’omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso, la distruzione e l’occultamento di cadavere e il porto illegale di armi da fuoco.

Omicidio Diviesti, il ruolo contestato al nuovo arrestato

La misura cautelare si inserisce nell’indagine che il 26 maggio 2026 aveva portato all’arresto dei tre presunti esecutori materiali: un cittadino albanese e due italiani.

Gli investigatori ritengono che l’uomo di Minervino Murge abbia contribuito alla realizzazione del delitto attraverso un supporto logistico, proseguito anche dopo l’uccisione del giovane.

A sostegno della ricostruzione accusatoria figurano anche le dichiarazioni di un aspirante collaboratore di giustizia, ritenute coerenti con gli elementi già raccolti durante le indagini. Nel disporre la custodia cautelare, il gip ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza e accolto l’impostazione della Dda anche rispetto alle aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso.

Dalla lite a Barletta all’uccisione nelle grotte dell’alta Murgia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera del 25 aprile 2025 Francesco Diviesti era rimasto coinvolto in una colluttazione tra persone con precedenti penali all’interno di un bar di Barletta.

Nella stessa serata, il giovane sarebbe stato condotto in alcune grotte in una zona isolata dell’alta Murgia, nel territorio di Canosa di Puglia. Qui sarebbe stato ucciso con cinque colpi esplosi a distanza ravvicinata da due pistole.

Il giorno successivo, secondo l’accusa, il corpo sarebbe stato bruciato all’interno di alcuni copertoni per distruggerlo ed eliminare le tracce del delitto.

Il presunto movente: il controllo dello spaccio a Barletta

Per la Dda di Bari, l’omicidio sarebbe maturato nel contesto del controllo delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti a Barletta.

Il cittadino albanese già arrestato il 26 maggio 2026 avrebbe agito per affermare la propria supremazia criminale in città attraverso il metodo mafioso. Alla realizzazione del delitto avrebbero partecipato gli altri due presunti esecutori materiali, con il contributo dell’uomo raggiunto dalla nuova ordinanza.

L’indagine tra Italia e Albania e il filone sul riciclaggio

L’inchiesta si sviluppa nell’ambito di una Squadra investigativa comune costituita tra la Dda di Bari e la Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, con il sostegno di Eurojust.

Il 26 maggio 2026 erano state eseguite due ordinanze di custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo, emessi dalle autorità giudiziarie di Bari e Tirana. I provvedimenti riguardavano complessivamente 15 persone, indagate a vario titolo per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso, tentata estorsione, reati in materia di armi e munizioni, favoreggiamento personale, violazione delle misure di prevenzione personali e riciclaggio internazionale.

Le investigazioni avrebbero inoltre individuato un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al trasferimento di denaro contante dall’Italia all’Albania attraverso una società di noleggio albanese. Secondo gli accertamenti, il sistema avrebbe consentito di trasferire oltre Adriatico un milione di euro in sei mesi.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nel processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.