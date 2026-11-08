Massacrato di botte imprenditore di Trani: è in coma farmacologico

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Imprenditore di Trani massacrato di botte dal branco a Trani. È in coma farmacologico all’ospedale “Bonomo” di Andria

Imprenditore di Trani aggredito e picchiato in maniera violenta da un branco composto da alcuni ragazzi. Adesso è in coma farmacologico L’aggressione ai suoi danni avvenuta all’alba dell’otto novembre 2026. Si tratta di un 55enne che gestisce un locale nella cittadina pugliese.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e hanno poi trasferito d’urgenza l’imprenditore all’ospedale “Bonomo” nella vicina Andria. Avrebbe riportato un fortissimo trauma cranico. Prognosi ancora riservata ma le condizioni sono considerate critiche.

In piazza della Repubblica, dove è avvenuta l’aggressione, i carabinieri hanno effettuato i primi rilievi e hanno raccolto elementi utili alle indagini. Ma al loro arrivo nessuna traccia dei ragazzi che avrebbero compiuto l’aggressione che si sarebbero allontanati dal luogo.

Le telecamere di videosorveglianza

Elementi utili alle indagini arriveranno dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella piazza. Visionando le immagini, gli inquirenti potranno capire qualcosa in più rispetto all’identità dei presunti responsabili e sull’esatta dinamica dell’aggressione all’imprenditore di Trani massacrato di botte. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.