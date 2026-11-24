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Tragedia sul lavoro a Barletta. A perdere la vita un operaio di 57 anni morto schiacciato tra un mezzo pesante e un muro. Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Tragedia sul lavoro a Barletta. Un operaio di cinquantasette anni, Angelo Marchetti, ha perso la vita mentre lavorava in un’azienda del quartiere Borgovilla – Patalini a Barletta. Da quanto si apprende sarebbe rimasto schiacciato tra un mezzo pesante e un muro. È poi deceduto a causa dei politraumi subiti. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Già al lavoro i carabinieri e il personale delle Spesal dell’Azienda sanitaria locale Bat per capire come è stato possibile che Marchetti abbia perso la vita. Intanto la Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto il sequestro del mezzo pesante, in particolare si tratta di un camion. Al momento si procede contro ignoti. Non è stata disposta l’autopsia sul corpo del cinquantasettenne.