Andria, scontro moto – trattore sulla tangenziale: morto il motociclista

Tragedia sulla tangenziale di Andria: il motociclista Matteo Cannone, 48 anni, è morto in ospedale dopo un violento scontro tra la sua moto e un trattore.

ANDRIA (BAT)– Una tragica scia di sangue ha segnato la mattinata di Andria, dove un gravissimo incidente stradale sulla tangenziale, oggi, 27 ottobre 2025, ha stroncato la vita di un uomo. Matteo Cannone, 48 anni, è deceduto in ospedale a seguito delle ferite devastanti riportate in un violento scontro tra la sua moto di grossa cilindrata e un trattore. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del giorno. La collisione, la cui dinamica esatta è ancora da definire. Il motociclista, che viaggiava in sella al suo mezzo, non ha avuto scampo nell’impatto con il pesante veicolo agricolo. Sul luogo dell’incidente, la scena è apparsa subito drammatica. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente, hanno fatto il possibile per stabilizzare il 48enne, portandolo d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria.

ANDRIA MORTO IL MOTOCICLISTA MATTEO CANNONE

Le lesioni riportate da Cannone, tuttavia, erano troppo gravi. Nonostante ogni tentativo di rianimazione e cura, l’uomo è spirato poco tempo dopo il ricovero, lasciando un vuoto incolmabile. Il conducente del trattore, sebbene fisicamente illeso, è rimasto in forte stato di shock ed è stato assistito sul posto. La Polizia Locale di Andria ha isolato l’area per i rilievi di rito, per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La salma di Matteo Cannone è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.