Andria, preparavano ordigno in una villetta: due morti nell’esplosione

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Esplosione mentre preparano un ordigno artigianale, due morti in una villetta ad Andria, nelle vicinanze trovata anche un’auto rubata, avviate le indagini

ANDRIA (BAT) – Due persone sono morte in una villetta lungo la strada provinciale 155 nei pressi di Andria presumibilmente a causa dell’esplosione di un ordigno artigianale che, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, le stesse vittime sembra stessero preparando.

La prima ipotesi di indagine attualmente al vaglio degli investigatori riguarda la possibile preparazione della cosiddetta “marmotta”. Si tratta della bomba tipicamente utilizzata per mettere a segno gli assalti agli Atm bancari e postali. Sul fatto, comunque, indagano i carabinieri della Compagnia della città pugliese e del Comando provinciale della Bat.

Il ritrovamento dei corpi delle due vittime da parte dei militari è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile. Immediatamente gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica degli avvenimenti e le possibili cause dell’esplosione che ha portato alla morte di due persone.

Sul posto presente anche la sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale. Non lontano dalla zona interessata dall’esplosione i i militari avrebbero trovato un’auto risultata poi rubata sul punto avviate le verifiche per capire se esistono e di che tipo siano eventuali collegamenti.