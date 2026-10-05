Incidente a Bisceglie, donna investita e uccisa: Conducente positivo alla cocaina, arrestato

1 minuto per la lettura

Incidente sulla strada provinciale 34 tra Bisceglie e Corato: Investita e uccisa una pensionata, il 48enne alla guida dell’auto è risultato positivo alla cocaina.

BISCEGLIE— Dramma sulla strada provinciale 34 che collega Bisceglie a Corato, dove è risultato positivo alla cocaina l’uomo di 48 anni che, ieri sera, 4 ottobre 2026 era alla guida dell’automobile che ha investito e ucciso Cettina Antonino, 78 anni, insegnante di matematica in pensione ed ex editrice di un giornale locale.

La dinamica ricostruita dagli inquirenti delinea contorni drammatici: «La vittima stava attraversando la strada da una parte all’altra per recarsi da alcuni amici in una villetta quando è stata travolta dalla vettura che procedeva, secondo i primi accertamenti, ad alta velocità». L’impatto è stato devastante, al punto che «la donna è stata trascinata per diversi metri».

INCIDENTE A BISCEGLIE, INVESTITA 78ENNE, L’OMISSIONE DI SOCCORSO PER IL 48ENNE

Subito dopo aver provocato l’investimento mortale, il conducente non si è fermato a prestare aiuto. «L’uomo è scappato», guidando in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di stupefacenti. L’auto pirata è stata rintracciata al termine di rapide ricerche. Dopo un primo controllo domiciliare negativo, l’uomo è stato contattato telefonicamente e «ha riferito che stava rientrando a casa dove è stato raggiunto dalla polizia giudiziaria». Alla luce degli esiti inequivocabili degli esami tossicologici e delle gravissime responsabilità emerse. «I carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani lo hanno arrestato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso». Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del tribunale di Trani su conforme richiesta della Procura della Repubblica, chiudendo il cerchio attorno al 48enne.