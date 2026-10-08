San Ferdinando di Puglia, assalto con esplosivo al bancomat

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Assalto con esplosivo al bancomat della Banca di Loconia a San Ferdinando di Puglia, il gruppo di rapinatori è scappato col bottino.

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT) — Paura nel cuore della notte per una violenta esplosione che ha sventrato un istituto di credito. Un assalto al bancomat è stato messo a segno nel nord Barese, con i ladri che sono riusciti a darsi alla fuga dopo aver racimolato il bottino. L’episodio criminoso si è verificato nelle prime ore del giorno: «Il colpo è avvenuto a San Ferdinando di Puglia, dove il bancomat della filiale della Banca cooperativa di Loconia è stato fatto esplodere intorno alle 4:30 del mattino». Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’azione criminale sarebbe andata a buon fine.

SAN FERDINANDO DI PUGLIA, ASSALTO AL BANCOMAT: LA TECNICA DELLA DEFLAGRAZIONE E L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

La dinamica dell’assalto evidenzia l’utilizzo di una tecnica consolidata e particolarmente distruttiva da parte della malavita organizzata. Ad agire sarebbe stato un gruppo composto da tre-quattro persone che avrebbe inserito del materiale esplosivo nell’erogatore automatico di denaro. Questo ha provocato una violenta reazione a catena. Le testimonianze raccolte sul posto confermano che «le deflagrazioni sono state due e consecutive», danneggiando pesantemente i locali della banca.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma per avviare le ricerche e i riscontri tecnici. I carabinieri oltre i rilievi scientifici stanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dell’istituto di credito. Questo per risalire all’identità dei malviventi e alla via di fuga utilizzata.