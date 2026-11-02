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È morta poche ore dopo le dimissioni dal pronto soccorso. La vittima è Valentina Filannino, 35 anni. La Procura indaga per omicidio colposo. Disposto l’accertamento autoptico per chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto in ospedale.

TRANI (BAT) – Era arrivata al pronto soccorso con una gamba gonfia, livida e dolorante. Poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale, il malore è stato fatale. È la tragica vicenda di Valentina Filannino, 35 anni, di Barletta, sulla cui morte la Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Quattro le persone iscritte nel registro degli indagati. L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla madre della giovane ai carabinieri, con la richiesta di fare luce su quanto accaduto all’ospedale Dimiccoli.

Donna muore poche ore dopo le dimissioni dal pronto soccorso: quattro indagati a Trani

I fatti risalgono alla serata del 29 ottobre. Valentina si era rivolta al pronto soccorso. Dopo gli esami e i consulti medici, le sarebbe stata prescritta una terapia da seguire a casa, così la donna era stata dimessa. Ma una volta rientrata, le sue condizioni sono precipitate. Colta da un malore, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in Rianimazione. Nonostante gli interventi dei sanitari, è deceduta.

Adesso sarà l’autopsia a fornire elementi decisivi per ricostruire le ultime ore di vita della 35enne e verificare eventuali responsabilità nella gestione del caso clinico. La Procura ha annunciato che a breve conferirà l’incarico per l’esame autoptico e gli accertamenti medico-legali. Gli esiti saranno confrontati con le altre risultanze investigative per stabilire le cause della morte e verificare se vi siano state omissioni o condotte colpose prima delle dimissioni.