Barletta, indagine sull’omicidio di Michele Cilli: Sequestro beni per 111mila euro

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Per il caso dell’omicidio del 24enne Michele Cilli la finanza ha posto sotto sequestro 111mila euro a un sorvegliato speciale di Barletta per omesse comunicazioni patrimoniali e riciclaggio illecito.

BARLETTA (BAT)- Beni per un valore di 111 mila euro sono stati sequestrati questa mattina, 5 novembre 2026, dalla Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani. Il sequestro avviene nell’ambito delle indagini patrimoniali seguite all’inchiesta sulla scomparsa di Michele Cilli, ventiquattrenne di Barletta avvenuta nel gennaio 2022. Si ritiene che il giovane, mai ritrovato, sia stato ucciso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un decreto di sequestro preventivo. Questo è finalizzato alla confisca, nei confronti di un sorvegliato speciale di Barletta. La Squadra Mobile della Questura della Bat, dalla sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari (Sisco) e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito la misura.

INDAGINE SULL’OMICIDIO MATURATO NEL CONTESTO DEL CONTROLLO DELLE PIAZZE

L’indagine ha individuato i presunti responsabili dell’omicidio. Questo sarebbe maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio di stupefacenti a Barletta. Le indagini hanno fatto emergere primi indizi su una rete di riciclaggio dei profitti illeciti e fittizia intestazione di beni. A novembre dell’anno scorso, grazie alle investigazioni della Procura di Trani, della Sisco di Bari e della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile della Questura della Bat, il Tribunale ha ordinato 16 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone. Gli indagati sono di età compresa tra i 21 e i 57 anni (tra cui il presunto autore materiale dell’omicidio Cilli).

Sono tutti ritenuti responsabili di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni e pedinamenti. Tra di loro è emersa proprio la figura del sorvegliato speciale destinatario del provvedimento di sequestro preventivo eseguito stamattina.

DALL’OMICIDIO DI CILLI A BARLETTA AL SEQUESTRO DELLE AZIENDE E IL REIMPIEGO DEI CAPITALI ILLECITI

Il sequestro preventivo sarebbe finalizzato alla successiva confisca di 6 aziende (5 bar e una ditta di rivendita all’ingrosso di prodotti surgelati) nel comune di Barletta. E’ stato, inoltre, svelato un sistema di reimpiego di capitali provenienti da attività illecite compiute dal gruppo criminale, già noto alle forze dell’ordine. Gli indagati, secondo l’accusa, avrebbero utilizzato il denaro, ottenuto illecitamente, nella compravendita di aziende operanti nel tessuto economico sano. La Procura della Repubblica di Trani ha co-delegato le indagini alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.

LE INDAGINI PATRIMONIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E LA MANCATA COMUNICAZIONE

Il sequestro scaturisce da un’indagine patrimoniale delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della provincia Bat. Queste ultime hanno accertato che l’indagato, malgrado fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha omesso di comunicare al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del luogo di dimora tutte le variazioni relative al proprio patrimonio. Una parte considerevole era costituita dalla somma di quasi 111 mila euro, ricevuta quale risarcimento per una sua ingiusta detenzione. Il Tribunale di Trani ha disposto il sequestro preventivo di denaro, beni e altre utilità nella disponibilità del principale indagato.