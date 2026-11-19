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Blitz dei Carabinieri tra Bat, Barese e Romania: 28 misure cautelari per furto e riciclaggio di mezzi agricoli.

TRANI – Un duro colpo al traffico illecito di macchine operatrici e veicoli da lavoro tra il Mezzogiorno e l’Est Europa. Questa mattina oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani — affiancati dai militari dei Comandi Provinciali di Bari e Foggia, dal 6° Nucleo Elicotteri, dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dal Nucleo Cinofili di Modugno — hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura. Il provvedimento riconosce gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 28 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, rapina, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, furto in abitazione, evasione e sostituzione di persona, con l’aggravante della transnazionalità contestata ad alcuni componenti.

FURTO DI MEZZI AGRICOLI: LE BASI OPERATIVE TRA LA BAT E IL BARESE E LA ROTTA VERSO LA ROMANIA

L’inchiesta, coordinata dal Pubblico Ministero e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Andria tra dicembre 2024 e giugno 2025, ha permesso di smantellare un sodalizio criminale composto da 28 persone tra i 24 e i 65 anni (17 italiani e 11 romeni, tra cui una donna), con basi operative a Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia. Le perquisizioni e gli arresti hanno interessato diversi centri della provincia BAT (Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e San Ferdinando di Puglia) e del Barese (Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi), estendendosi fino in Romania con la collaborazione della Polizia nazionale locale.

Attraverso pedinamenti, analisi di telecamere di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali e tracciamenti GPS, gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi della banda, attiva anche nelle regioni vicine alla Puglia. Dopo aver rubato i mezzi agricoli e d’opera, i sodali ne alteravano completamente i connotati — ripunzonando i telai, sostituendo le targhe e falsificando le carte di circolazione — per poi caricarli su autoarticolati che salpavano dal porto di Brindisi verso la Grecia e proseguivano via terra fino al mercato romeno.

I SEQUESTRI E IL DETTAGLIO DELLE MISURE CAUTELARI EMESSE DAL GIP

Già durante la fase investigativa, l’attività dei militari aveva portato al recupero e al sequestro di sette mezzi agricoli rubati tra la provincia BAT e la Basilicata, oltre a numerose carte di circolazione contraffatte. In un’occasione era stato inoltre denunciato a piede libero l’autista di un autoarticolato appartenente a una ditta di trasporti romena, sorpreso con a bordo un mezzo agricolo trafugato a Palazzo San Gervasio (in provincia di Potenza) e diretto verso la località romena di Moțăței-Gară; anche il mezzo pesante era stato posto sotto sequestro. Con l’ordinanza eseguita oggi, il GIP ha disposto per 8 indagati la custodia cautelare in carcere, per 6 gli arresti domiciliari, per 2 l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza e per i restanti 12 l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

FURTO DI MEZZI AGRICOLI IN PROVINCIA DI BAT: LA STRATEGIA DELLA PROCURA DI TRANI A TUTELA DEL COMPARTO AGRICOLO

L’operazione rientra nella più ampia strategia di contrasto ai reati predatori portata avanti dalla Procura della Repubblica di Trani in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, già impegnata su più fronti contro furti d’auto, rapine, assalti ai bancomat ed estorsioni, con una particolare attenzione alla tutela del settore agricolo. Il procedimento resta ora nella fase delle indagini preliminari: dopo gli interrogatori di garanzia e il confronto con le difese, le eventuali responsabilità penali degli indagati dovranno essere accertate nel contraddittorio dibattimentale.