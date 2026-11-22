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Un 17enne è morto in un incidente sulla provinciale 9 a Spinazzola. Gravissimo il conducente di 18 anni, ferite due ragazze. Un’Alfa Romeo 147 con quattro giovani a bordo si è ribaltata nella serata di sabato 21 novembre. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Un ragazzo di 17 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 21 novembre 2026 sulla provinciale 9, nel territorio di Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani, vicino al confine con la Basilicata. Il conducente, un diciottenne, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Carlo di Potenza. Le due ragazze che viaggiavano con loro hanno riportato ferite lievi.

L’auto si ribalta sulla provinciale 9: i soccorsi

I quattro giovani si trovavano a bordo di un’Alfa Romeo 147 che, secondo le prime ricostruzioni, è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale.

Il diciassettenne è rimasto intrappolato nell’abitacolo: i vigili del fuoco hanno dovuto estrarlo dalle lamiere, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Anche il conducente è rimasto incastrato nella vettura. Dopo i primi soccorsi, il diciottenne è stato trasferito in elicottero a Potenza, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico.

Le due passeggere sono invece riuscite a uscire autonomamente dall’automobile. I sanitari le hanno accompagnate negli ospedali di Andria e Altamura.

La vittima era di Palazzo San Gervasio

Il ragazzo che ha perso la vita era originario di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, come gli altri giovani coinvolti nell’incidente. Avrebbe compiuto diciotto anni a dicembre. Il gruppo stava raggiungendo una pizzeria di Spinazzola, dove si trovavano già alcuni amici.

Il sindaco di Palazzo San Gervasio, Luca Festino, ha espresso il cordoglio della comunità e la vicinanza ai familiari della vittima, rivolgendo un pensiero anche al diciottenne ricoverato a Potenza. Il primo cittadino ha annunciato che avrebbe consultato il Consiglio comunale per valutare il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

La Procura di Trani indaga per omicidio stradale

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dell’auto. Al momento si procede contro ignoti e la salma del diciassettenne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dell’incidente e chiarire che cosa abbia provocato l’uscita di strada. Tra le ipotesi riportate dalle prime cronache figura la velocità sostenuta, ma non si tratta di una causa accertata.