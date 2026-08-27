Trinitapoli: bimba schiacciata da un’acquasantiera, delicato intervento all’aorta

Il Policlinico di Bari2 minuti per la lettura
Bimba di sei anni schiacciata da un’acquasantiera in una chiesa di Trinitapoli (BAT), salvata al Policlinico di Bari con un complesso intervento all’aorta
Si è aggrappata all’acquasantiera della chiesa ed è caduta, rimanendo schiacciata sotto il peso del marmo. Un terribile incidente avvenuto in una chiesa a Trinitapoli in provincia di Barletta-Andria-Trani, che ha provocato a una bambina di soli 6 anni la grave rottura traumatica della biforcazione aortica. Il personale medico del Policlinico di Bari ha così sottoposto la piccola a un delicato e urgente intervento chirurgico; la bambina si trova ora ricoverata nel reparto, dove i dottori mantengono la prognosi riservata.
IL COMPLESSO INTERVENTO
I medici del Policlinico di Bari hanno operato d’urgenza la bambina di appena 6 anni, affetta da una rarissima e grave rottura traumatica della biforcazione aortica, nella notte tra il 25 e il 26 agosto a seguito dell’incidente con l’acquasantiera. Inizialmente i soccorritori avevano trasportato la piccola al Pronto soccorso dell’ospedale di Barletta. Il direttore dell’unità operativa dell’Asl Bt, Giuseppe Di Paola, ha diagnosticato subito il grave trauma e la necessità di un trattamento specialistico di chirurgia vascolare, possibile nel polo pediatrico dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari.
Il team di emergenza pediatrica ad alta complessità del Policlinico e dell’ospedale Giovanni XXIII ha quindi preso in carico la piccola. Del gruppo di lavoro fanno parte i direttori dei dipartimenti di Emergenza e dell’Unità operativa di Rianimazione I, dei Percorsi chirurgici del Policlinico di Bari, del Pediatrico, del Trauma Center Asclepios, delle unità operative di emergenza-urgenza e della chirurgia pediatrica del Giovanni XXIII. Trattandosi di un trauma vascolare, i medici hanno inoltre coinvolto il direttore dell’unità operativa di Chirurgia vascolare.
LA MACCHINA DELL’EMERGENZA
“La macchina dell’emergenza – spiega il direttore sanitario Danny Sivo, che ieri sera ha presieduto la riunione del team multidisciplinare – si è attivata prima ancora dell’arrivo della paziente a Bari. Quando la bambina è giunta al nostro Pronto soccorso, intorno alle 23, il percorso assistenziale era già stato definito e tutte le équipe coinvolte erano state allertate e pronte a intervenire. In emergenze di questa gravità, la tempestività e il coordinamento tra le diverse competenze specialistiche sono determinanti. È stata una risposta multidisciplinare e interpresidio, che ha consentito di mettere immediatamente a disposizione della piccola paziente tutte le professionalità necessarie”.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA