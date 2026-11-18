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Oltre 41 tonnellate di kiwi senza tracciabilità: il carico, proveniente dalla Grecia e destinato al mercato italiano, è stato intercettato in due rimorchi refrigerati. Operazione congiunta di Guardia di finanza, Dogane e Asl. Sanzioni fino a 48mila euro.

BRINDISI – Oltre 41 tonnellate di kiwi senza la documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità sono state intercettate e bloccate al porto di Brindisi. Il carico, arrivato dalla Grecia a bordo di due rimorchi refrigerati provenienti da Igoumenitsa, è stato respinto e non potrà essere immesso sul mercato nazionale. L’operazione è stata condotta congiuntamente dalla Guardia di finanza, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal personale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) della Asl di Brindisi, nell’ambito dei controlli sulle merci in ingresso.

Oltre 41 tonnellate di kiwi senza tracciabilità, bloccate al porto di Brindisi: sanzioni fino a 48mila euro

Per la violazione delle disposizioni comunitarie in materia di tracciabilità è prevista una sanzione amministrativa da 6mila a 48mila euro. Il provvedimento ha portato al respingimento dell’intera partita, impedendone la distribuzione e la vendita sul territorio nazionale. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la filiera commerciale e individuare eventuali ulteriori responsabilità, risalendo ai soggetti coinvolti nella movimentazione e distribuzione dei prodotti.