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Evasione da 500mila euro a Fasano. Dichiarava al Fisco un solo appartamento ma ne affittava 12. Scoperto dalla Guardia di Finanza

Affittava ai turisti un intero residence a Fasano, ma al Fisco aveva dichiarato un solo appartamento. Accertati dalla Guardia di Finanza redditi non dichiarati per oltre 500mila euro. Il residence scoperto dalle Fiamme Gialle era composto da 12 case a Torre Canne di Fasano, in provincia di Brindisi. Emesse sanzioni per un importo superiore ai 400mila euro. La struttura si trova in una delle località più rinomate e gettonate dell’intera provincia.

Comunicata con la cedolare secca solo la parte dei compensi relativa a un appartamento (poche migliaia di euro), mentre gli altri undici risultavano ufficialmente vuoti. Sopralluoghi e riscontri catastali hanno svelato, tra le altre cose, la presenza di citofono con nomi tematici per ogni alloggio. Secondo gli investigatori la struttura operava come un residence professionale, superando le soglie oltre le quali è necessario avere una partita iva. I prezzi arrivavano anche a 5mila euro al mese nella stagione estiva. I pagamenti ai proprietari del residence avvenivano in contanti o con somme parzialmente tracciabili