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È accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso il 20enne del Brindisino che avrebbe investito, uccidendolo, un ragazzo bengalese in bicicletta sulla strada provinciale

Arresti domiciliari per un 20enne nel Brindisino che martedì 24 novembre 2026 avrebbe investito un migrante con la sua auto. Le accuse contestate sono omicidio stradale e omissione di soccorso. Il 20 avrebbe investito, uccidendolo, il bengalese Junaed Md che percorreva in bicicletta la strada provinciale che collega Carovigno a San Vito dei Normanni. Il ragazzo originario del Bangladesh era da poche settimane in Italia. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione degli investigatori, l’indagato dopo l’urto sarebbe fuggito facendo perdere le sue tracce. Indagini condotte dai militari dell’Arma e dalla Polizia locale di Carovigno.