Ostuni, presunte percosse ad alunno: Citato a giudizio un professore

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Professore citato a giudizio a Brindisi per presunte percosse a un alunno in una scuola di Ostuni: l’insegnante respinge le accuse, processo a febbraio.

BRINDISI — La Procura della Repubblica di Brindisi ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di un professore di 65 anni, contestando le ipotesi di reato di violenza privata e percosse nei confronti di uno studente quattordicenne. L’udienza pre-dibattimentale si terrà il prossimo 3 febbraio dinanzi al giudice Adriano Zullo del Tribunale brindisino, sede nella quale le tesi accusatorie dovranno vagliarsi nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

OSTUNI, LE INDAGINI SULLE PRESUNTE PERCOSSE ALL’ALUNNO E IL QUADRO ACCUSATORIO FORMULATO DALLA PROCURA PER IL PROFESSORE

Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di Ostuni, coordinate dal pubblico ministero Pierpaolo Montinaro. Nei confronti del 65enne il pm ha contestato anche le aggravanti per avere commesso il fatto con abuso di potere, inerente ad un pubblico servizio, e ai danni di un minorenne all’interno di una scuola. I fatti si sarebbero verificati in una scuola media di Ostuni nel gennaio scorso. L’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia-querela presentata dai genitori dell’adolescente, parti offese, assistite dall’avvocato di fiducia Antonello Anglani.

In sede di denuncia padre e madre del ragazzino hanno riferito che il professore in classe avrebbe prima rimproverato il figlio. Poi – come si legge negli atti – preso con forza dal maglione fino a sbatterlo sul muro proferendo frasi minacciose come ‘Io ti uccido, io ti uccido’. Questo utilizzando la forma dialettale. Il tutto sarebbe avvenuto durante le attività didattiche, ed in presenza anche degli altri studenti. Del caso era stati informati anche i vertici della scuola.

LA POSIZIONE DELL’INDAGATO E LE GARANZIE PROCESSUALI

Di contro, l’insegnante ha fermamente respinto ogni addebito sin dalle prime battute dell’inchiesta. Escludendo di aver messo in atto condotte violente o minacciose nei confronti dell’alunno. Trattandosi della fase iniziale dell’iter giudiziario, la citazione a giudizio rappresenta una mera ipotesi d’accusa che necessita del vaglio dibattimentale.