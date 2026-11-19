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L’imprenditore di Brindisi, Gerardo Vero, sarebbe stato ucciso per un debito non saldato. Due arresti a distanza di 12 anni dal delitto

Arrestati dalla polizia di Brindisi i presunti autori dell’omicidio dell’imprenditore edile, Gerardo Vero. I fatti risalgono al 7 dicembre 2014. La vittima fu ferita in casa con diversi colpi di arma da fuoco nella frazione Tuturano.

Arrestati il 40enne Raffaele Martena, ritenuto a capo di una frangia della Sacra Corona Unita, ed un complice di 60 anni. Gli indagati sono in tutto quattro, tutti accusati di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Raffaele Martena ritenuto mandante del delitto, il 60enne l’esecutore materiale.

A distanza di dodici anni gli inquirenti sono riusciti a ricostruire anche la possibile causa dell’omicidio. L’imprenditore ucciso a Brindisi nel 2014 non avrebbe saldato un debito con il presunto capo clan. Una spedizione punitiva per intimidire l’imprenditore brindisino avrebbe avuto poi esiti tragici. La vittima spirata in ospedale a Brindisi per via della gravi lesioni subite nell’agguato. Indagini condotte dalla Squadra mobile di Brindisi e coordinate dalla Pm della Direzione distrettuale antimafia, Carmen Ruggiero.