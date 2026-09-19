Brindisi, colpito da fulmine mentre pesca: morto un 70enne

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Tragedia ad Ostuni in provincia di Brindisi dove un uomo è morto dopo che un fulmine ha colpito il punto in cui si trovava assieme ad un amico per pescare

BRINDISI – Tragedia a Ostuni in provincia di Brindisi dove un 70enne, originario di Bari e residente a Ostuni è morto nel pomeriggio durante un improvviso temporale. L’uomo è deceduto a causa di un fulmine caduto nel punto in cui si trovava con un amico a pescare. La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente è affidata alla Polizia del commissariato locale.

Illeso l’amico, rimasto sotto shock per l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, comunque, il fulmine è caduto proprio dove si trovavano i due uomini e il 70enne è morto sul colpo. Vani purtroppo sono stati i soccorsi, allertati dall’amico e giunti sul posto. Malgrado i numerosi tentativi salva vita, infatti, l’uomo non ha ripreso conoscenza.

Anche se l’esatta dinamica e la ricostruzione degli eventi fatali potrà essere effettuata solo a seguito dell’eventuale autopsia, la causa della morte potrebbe essere stata proprio la folgorazione subito a seguito della caduta del fulmine. Tuttavia si sta accertando se possa essere stata fatale la successiva caduta sugli scogli da parte dell’uomo avvenuta dopo che il fulmine si è abbattuto proprio dove la vittima si trovava.