Quattro casi di salmonellosi a Brindisi: otto bambini ricoverati all’ospedale “Perrino”

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Quattro casi di salmonellosi e otto bambini ricoverati all’ospedale di Brindisi. L’Asl avvia ispezioni nel centro cottura della mensa.

BRINDISI – Quattro casi di salmonellosi sono stati ufficialmente accertati dall’Asl di Brindisi e riguardano tre bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, oltre a un quindicenne. Al momento sono in totale otto i minori ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Perrino” del capoluogo salentino.

Le autorità sanitarie sono al lavoro per chiarire il quadro epidemiologico: sono in corso accertamenti clinici su altri quattro casi sospetti relativi a piccoli che frequentano lo stesso asilo nido dei bambini già contagiati. Fortunatamente, le condizioni cliniche di tutti gli otto minori ricoverati non destano particolari preoccupazioni.

VERIFICHE MIRATE A BRINDISI PER RISALIRE AL CONTEGGIO DI SALMONELLOSI

Per risalire all’origine del contagio, il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Brindisi ha avviato verifiche mirate. Nelle scorse ore, il personale sanitario ha effettuato un’ispezione approfondita nel centro cottura che si occupa della preparazione dei pasti destinati ai più piccoli, passando al setaccio diversi prodotti alimentari, tra cui alcune confezioni di uova e del pollo. Sulla vicenda è attiva anche l’attenzione dell’amministrazione comunale di Brindisi, impegnata a monitorare l’evoluzione della situazione.