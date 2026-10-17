Ostuni, omicidio di Antonio Nisi: 28enne si presenta in caserma con il difensore

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Un ventottenne si è presentato in caserma a Ostuni per l’omicidio di Antonio Nisi. Verrà interrogato dalla pubblico ministero.

OSTUNI — Una svolta decisiva potrebbe giungere nelle prossime ore nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione del trentaquattrenne Antonio Nisi, freddato all’alba di ieri 16 ottobre 2026 nel territorio di Ostuni. L’uomo sarà ascoltato dalla pm che coordina le indagini sul delitto. Un 28enne si è presentato nella caserma dei carabinieri per essere ascoltato nell’ambito delle indagini sulla morte del 34enne Antonio Nisi, ucciso all’alba di ieri ad Ostuni (Brindisi) con un colpo di arma da fuoco. Ad accompagnare il giovane presso gli uffici dell’Arma è stato il suo legale di fiducia: l’uomo è accompagnato dal suo avvocato, Vito Cellie.

OMICIDIO DI ANTONIO NISI: LE RICERCHE DEI CARABINIERI DI OSTUNI E L’INTERROGATORIO CON LA PM

Le attività degli investigatori si erano concentrate fin dalle prime ore della giornata sulla ricerca del giovane. I carabinieri questa mattina hanno cercato il 28enne per sentirlo come persona informata dei fatti, ma non lo hanno rintracciato. Il giovane sarà ascoltato a breve dal pubblico ministero Laura De Stradis, che coordina le indagini. Gli inquirenti stanno incrociando diverse fonti di prova per ricostruire con esattezza la dinamica dell’agguato. Il pm è da questa mattina nella caserma dei carabinieri di Ostuni per valutare gli elementi acquisiti dalle forze dell’ordine in questa prima fase delle indagini. Si analizzano risultanze delle analisi delle telecamere ma anche le testimonianze di amici e conoscenti della vittima.