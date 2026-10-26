Incidente sul lavoro a Brindisi: morto operaio 51enne travolto da un macchinario agricolo

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Incidente sul lavoro: Un operaio di 51 anni è morto a Brindisi schiacciato da un macchinario in un’azienda agricola. Indagano Spesal e Polizia.

BRINDISI — Un nuovo drammatico incidente sul lavoro macchia di sangue il territorio pugliese. Un operaio di 51 anni, oggi 26 ottobre 2026, ha perso la vita all’interno di un’azienda agricola situata nella periferia di Brindisi, travolto fatalmente dal macchinario che stava trasportando durante le normali attività lavorative. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto è giunto tempestivamente il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantunenne a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

GLI ACCERTAMENTI E LE INDAGINI A BRINDISI SUL LUOGO DELL’INCIDENTE SUL LAVORO DOVE è MORTO L’OPERAIO

Sull’area dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Brindisi e i tecnici dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini di competenza. Gli investigatori e gli ispettori del lavoro stanno procedendo agli accertamenti necessari all’interno dell’azienda agricola per ricostruire con esattezza le dinamiche dell’accaduto, verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e accertare eventuali responsabilità nell’ennesima morte d’un lavoratore.