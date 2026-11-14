Brindisi, arrestato imprenditore per bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per 300mila euro

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Arrestato per bancarotta fraudolenta un imprenditore di Brindisi attivo nel commercio della carne. Sequestrati 900mila euro di beni, trasferendoli a nuove società.

BRINDISI – Domiciliari e accusato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. È il provvedimento disposto nei confronti di un imprenditore di Brindisi attivo nel commercio della carne.

Il gip del del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per l’imprenditore. La Guardia di Finanza ha quindi arrestato l’uomo.

Da una prima ricostruzione, le indagini avrebbero permesso di scoprire un sistema di distrazione del patrimonio aziendale dell’imprenditore per un valore complessivo di circa 900mila euro. Secondo l’ipotesi investigativa, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale della società, l’imprenditore avrebbe trasferito una parte consistente dei beni strumentali e delle risorse dell’impresa a una nuova società.

Attraverso la nuova attività sarebbe proseguita la precedente di commercializzazione delle carni. In questo modo, la nuova società avrebbe potuto continuare a operare, mentre i debiti sarebbero rimasti intestati alla precedente.

Inoltre, una parte delle risorse e delle utilità aziendali sarebbe stata impiegata anche per finanziare l’apertura di una palestra, i cui beni sono stati sottoposti a sequestro. Secondo gli inquirenti, queste operazioni avrebbero contribuito a mandare in crisi l’azienda e a lasciare i fornitori con meno garanzie per recuperare i propri crediti.

Nei giorni scorsi, le autorità avevano già sequestrato beni per un valore di circa 300mila euro all’imprenditore. Per occuparsi dei beni sequestrati e impedirne il deterioramento valoriale, il gip ha nominato un amministratore giudiziario che ne seguirà la gestione.