Brindisi, assalto al Postamat con la tecnica della “marmotta”

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Assalto notturno al Postamat di via Bradano a Brindisi: doppia esplosione con la “marmotta”, ma il colpo fallisce. Indagano i carabinieri.

BRINDISI – Un violento boato ha svegliato il quartiere nelle prime ore del mattino. Il Postamat dell’ufficio postale di via Bradano a Brindisi è stato fatto esplodere intorno alle 4 della notte scorsa a seguito di un attacco condotto da una banda di malviventi. Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, i criminali avrebbero utilizzato la tecnica della cosiddetta “marmotta”, inserendo un ordigno esplosivo nella fessura dello sportello automatico. Nonostante la doppia deflagrazione, da quanto emerge dalle indagini il colpo sarebbe fallito e la banda si sarebbe data alla fuga a mani vuote.

L’impatto delle esplosioni ha causato ingenti danni alla struttura di Poste Italiane. Il forte spostamento d’aria ha inoltre mandato in frantumi la vetrata del seminterrato della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, situata a pochissimi metri dallo sportello preso di mira.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E LE INDAGINI SULL’ ASSALTO AL POSTAMAT DI BRINDISI

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la verifica dell’agibilità dei locali coinvolti. Le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto e risalire ai responsabili sono condotte dai carabinieri, che stanno acquisendo i rilievi tecnici e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.