Allarme salmonella, in Puglia stop ai pomodori freschi nelle scuole

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La Regione Puglia corre ai ripari dopo l’aumento dei focolai di salmonellosi: sospesa temporaneamente la somministrazione di pomodori freschi crudi nelle mense scolastiche, nelle strutture sanitarie e nei servizi rivolti alle persone fragili. Nel mirino soprattutto il pomodoro ciliegino.

È scattato in Puglia il provvedimento precauzionale sui pomodori freschi. La Regione ha chiesto a Comuni e operatori, pubblici e privati, di sospendere temporaneamente l’utilizzo e la somministrazione di pomodori freschi crudi nella ristorazione scolastica, socio-assistenziale e ospedaliera, comprese le case di cura. Una decisione assunta alla luce dell’aumento dei casi di malattia trasmessa da alimenti riconducibili a Salmonella Strathcona St2559 e della crescita, registrata nel mese di settembre, dei focolai di salmonellosi associati al consumo di pomodori freschi.

Allarme salmonella, in Puglia stop ai pomodori freschi: nel mirino soprattutto il pomodoro ciliegino

Secondo quanto riportato nella direttiva regionale, le indagini epidemiologiche condotte dai Dipartimenti di Prevenzione hanno evidenziato un’associazione tra i focolai e il consumo di pomodoro fresco crudo, con particolare riferimento al pomodoro ciliegino. Il provvedimento riguarda in modo particolare i contesti in cui vengono serviti pasti a bambini, anziani, pazienti e persone considerate più vulnerabili. Pertanto, la Regione ha esteso la richiesta anche agli operatori della ristorazione collettiva destinata alle categorie fragili della popolazione. La misura è, al momento, di carattere temporaneo e punta a ridurre il rischio di ulteriori esposizioni mentre proseguono gli accertamenti sulla possibile origine della contaminazione.

Il precedente della riunione nazionale

La decisione pugliese arriva dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre, convocata a seguito dei numerosi focolai di salmonellosi segnalati in diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. Le indagini hanno concentrato l’attenzione sul consumo di pomodori freschi contaminati come possibile elemento comune tra diversi episodi.

Gli accertamenti finora eseguiti avrebbero inoltre individuato la presenza di Salmonella in un lotto di pomodori proveniente da Caltanissetta. Un elemento che ha ulteriormente rafforzato la necessità di adottare misure cautelative, in attesa del completamento delle verifiche.

Pomodori crudi sostituiti con verdure cotte

La direttiva regionale non impone uno stop generalizzato al consumo di pomodori da parte della popolazione, ma interviene specificamente sulla ristorazione collettiva destinata a scuole, strutture sanitarie, socio-assistenziali e categorie fragili. In questi contesti, i pomodori freschi crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti, così da garantire la continuità dei servizi di ristorazione riducendo al tempo stesso il rischio legato all’eventuale contaminazione. La parola d’ordine è dunque prudenza, soprattutto nei luoghi frequentati dalle fasce più vulnerabili. La sospensione resterà in vigore in attesa degli sviluppi delle indagini epidemiologiche e degli ulteriori controlli sulla filiera dei pomodori.