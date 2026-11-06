Foggia, assalti bancomat: 10 arresti dei carabinieri

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Sono dieci gli arresti a Foggia che i carabinieri hanno effettuato per gli assalti ai bancomat eseguiti con la tecnica della “marmotta”.

FOGGIA — Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia che, all’alba di oggi, 6 novembre 2026, hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di dieci persone, ritenute responsabili a vario titolo e in concorso di una serie di assalti dinamitardi ai danni di sportelli automatici bancari nel territorio provinciale.

IL MODUS OPERANDI E I COLPI A SAN GIOVANNI ROTONDO

Al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica figurano in particolare due eclatanti colpi messi a segno contro gli sportelli ATM di istituti di credito situati a San Giovanni Rotondo. Gli indagati sono accusati, oltre che di furto aggravato e ricettazione, della detenzione e del porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi altamente micidiali, nello specifico le micidiali cariche artigianali comunemente note come “marmotte”, utilizzate per sventare i bancomat e depredare il denaro contante.

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PER GLI ARRESTI AGLI ASSALTI BANCOMAT, SI SVOLGERÀ LA CONFERENZA STAMPA NELLA PROCURA A FOGGIA

Ulteriori dettagli sull’articolata attività investigativa, sui ruoli rivestiti dai soggetti finiti nel mirino degli inquirenti e sul quadro probatorio raccolto dai militari dell’Arma saranno illustrati nel corso della conferenza stampa convocata alle ore 10:30 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Foggia.