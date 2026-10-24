Buoni servizio, in Puglia altri 4,7 milioni per finanziare tutte le domande ammissibili

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La Regione aumenta le risorse per l’assistenza alle persone anziane, con disabilità e non autosufficienti. La dotazione complessiva per il 2026/2027 sale a quasi 40 milioni di euro.

Più risorse per garantire l’accesso ai servizi socioassistenziali e sociosanitari e sostenere le famiglie che si prendono cura delle persone più fragili. La Regione Puglia stanzia altri 4 milioni e 747 mila euro per i Buoni servizio relativi all’annualità 2026/2027. L’obiettivo è finanziare tutte le domande ammissibili rimaste escluse nella prima fase di assegnazione per esaurimento dei fondi disponibili.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale. Consentirà di ampliare la platea dei beneficiari, dando risposta alle richieste che avevano superato i requisiti previsti, ma non avevano ottenuto il contributo a causa delle risorse insufficienti.

«Non possiamo considerare il welfare una semplice voce di bilancio: è una responsabilità pubblica che si misura sulla vita delle persone», ha dichiarato Cristian Casili, assessore regionale al Welfare e allo Sport. L’intervento, ha spiegato, vuole «investire in una Puglia più equa, nella quale la condizione economica non diventi un ostacolo alla cura e alla dignità».

ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI, COSA PREVEDONO I BUONI SERVIZIO

I Buoni servizio hanno lo scopo di sostenere i costi dei servizi domiciliari e delle strutture diurne accreditate, facilitando l’accesso a prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie. Si tratta di un aiuto che serve a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita e rendere più sostenibile l’organizzazione quotidiana dell’assistenza.

Il nuovo stanziamento incrementa le risorse già messe a disposizione per i Buoni servizio. La Regione Puglia porta a quasi 40 milioni di euro la dotazione complessiva della misura per il 2026/2027. L’obiettivo è ampliare le opportunità di accesso ai servizi e garantire un sostegno concreto alle persone più fragili e alle loro famiglie, per promuovere inclusione, vicinanza e attenzione ai bisogni della comunità.