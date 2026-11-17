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Due pullman gratuiti, nuove fermate e candidature aperte fino al 6 dicembre. Torna La Corriera di Natale in Puglia.

Tornare a casa per Natale, per chi vive al Nord, lontano dalla propria famiglia, non è semplice. Tra biglietti che finiscono in fretta e prezzi troppo alti, tanti studenti e lavoratori fuori sede sono costretti a fare i conti con le difficoltà del viaggio di ritorno. Per provare ad aiutarli torna anche quest’anno La Corriera di Natale. Il progetto nasce dalla solidarietà di Inchiostro di Puglia che nel 2026 raddoppia i posti a disposizione.

La prima edizione, organizzata nel dicembre 2025, aveva già raccolto circa 500 candidature. In quell’occasione un pullman era partito da Noci per raggiungere Milano. Il viaggio ha permesso a 50 ragazzi di tornare gratuitamente in Puglia e ad alcuni familiari di raggiungere i propri figli lontani.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, saranno due i pullman messi a disposizione gratuitamente grazie alla collaborazione con il consorzio Cotrap e Sita Sud. La partenza è prevista da Milano nella serata di sabato 19 dicembre. L’arrivo in Puglia è fissato per la mattina del giorno successivo, domenica 20 dicembre, a Noci.

Tra le novità di quest’anno c’è una fermata a Bologna, pensata per permettere anche ai pugliesi che vivono nel capoluogo emiliano di salire a bordo. Si aggiunge poi una tappa a Foggia, resa possibile dal sostegno di Latte Silac. Lo scopo è chiaramente facilitare il rientro di chi vive in quella zona senza dover arrivare fino a Bari.

Ad aspettare i viaggiatori a Noci ci saranno le loro famiglie, con una festa di benvenuto organizzata nella sede di Dulciar. Il progetto prevede anche il viaggio nella direzione opposta. Durante la tratta verso Nord, infatti, i pullman potranno accompagnare i genitori che vogliono raggiungere i figli fuori sede e non possono rientrare in Puglia per le feste.

Per partecipare non bisogna acquistare alcun biglietto. Studenti e lavoratori pugliesi interessati possono candidarsi compilando il modulo sul sito de La Corriera di Natale entro il 6 dicembre 2026. Purtroppo i posti sono limitati a due pullman, quindi non sarà possibile accogliere tutti. La lista passeggeri sarà dunque comunicata giorno 9 dicembre.

Inchiostro di Puglia vuole dunque ripetere l’esperienza dello scorso anno, ma più in grande. L’obiettivo resta lo stesso: permettere a chi vive e lavora lontano di trascorrere il Natale con la propria famiglia, senza dover rinunciare al ritorno a casa per il costo del viaggio.