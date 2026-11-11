Allarme bomba nelle scuole in Puglia: evacuazioni e controlli degli artificieri

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Allarme bomba da e-mail minatorie in diverse scuole della Puglia: evacuazioni precauzionali, controlli degli artificieri e rientro in classe.

BARI – Tensione e apprensione anche negli istituti scolastici della Puglia per l’ondata di allarmi bomba che sta interessando diverse regioni d’Italia. Una serie di e-mail minatorie, firmate dal sedicente “Mikhail Andropov”, ha fatto scattare le procedure di emergenza in numerosi plessi compresi tra l’area metropolitana di Bari, la provincia di Barletta-Andria-Trani e la penisola salentina. Nella BAT le evacuazioni d’urgenza hanno riguardato, tra gli altri, l’Istituto comprensivo “Don Bosco Manzoni” e l’Ites “Carafa” di Andria.

Mobilitazione analoga nel Salento, dove studenti e corpo docente hanno abbandonato temporaneamente le aule dell’Itc “Olivetti” e del Liceo Scientifico “Banzi” per raggiungere i punti di raccolta esterni. Scena analoga ad Ostuni, in provincia di Brindisi, dove è stato evacuato a scopo precauzionale il Liceo Scientifico “Pepe-Calamo”.

INTERVENTI TEMPESTIVI IN PUGLIA PER L’ALLARME BOMBA NELLE SCUOLE

Gli interventi tempestivi delle forze dell’ordine e le minuziose ispezioni effettuate dagli artificieri hanno permesso di accertare l’assenza di pericoli. Dopo i controlli di rito, la situazione è progressivamente tornata alla normalità e gli alunni sono rientrati nelle rispettive classi. In altri istituti della regione, valutata l’inconsistenza della minaccia e ritenuto il messaggio un evidente fake, i dirigenti scolastici hanno preferito proseguire regolarmente con le attività didattiche.