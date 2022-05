Coronavirus in Puglia, altri 9 morti e 2880 nuovi casi

1 minuto per la lettura

L’andamento della pandemia in Puglia: sono 2.880 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime ore in Puglia a fronte di 17.976 tamponi.

Il tasso di positività si attesta al 16% (rispetto al 14% di ieri). Nove i decessi (ieri 8).

Sono 91.438 le persone attualmente positive, 498 quelle ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi positivi: Bari 1.090, Bat 163, Brindisi 261, Foggia 326, Lecce 536, Taranto 469, residenti fuori regione 27, in provincia in definizione 8.

