Sanità, la Regione Puglia approva il piano assunzioni per oltre 1000 unità

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La sanità pugliese avrà nuovo personale: oltre 1000 unità in tutto nel piano assunzioni 2026 approvato dalla Regione Puglia

BARI – La Giunta regionale della Puglia ha approvato oggi la delibera con cui si approvano i piani di assunzione 2026 delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per un numero complessivo di 753 assunzioni grazie al Fondo Sanitario Nazionale, per un importo complessivo pari a 66.322.507 euro. A queste unità si aggiunge il personale reperito grazie ai fondi con vincolo di destinazione assegnati nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (Pnes) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pnrr – Missione Salute, “nel rispetto delle finalità previste”, precisa la Regione. Ad oggi si contano 259 unità per un totale di 1012.

LA DELIBERA NELLO SPECIFICO

Nella delibera si stabilisce che i direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a rispettare l’obbligo di effettuare le assunzioni autorizzate entro il limite delle unità definite relativamente ai singoli profili professionali, alle discipline e alle unità operative di destinazione indicate, e comunque nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel singolo piano aziendale. Il provvedimento autorizza i direttori generali delle Aziende ed Enti del Ssr ad avviare e dare seguito, prioritariamente rispetto alle procedure assunzionali, ai concorsi rispetto alle quali la Sezione “Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata” abbia già proceduto alla designazione dei componenti regionali in seno alle relative commissioni esaminatrici e di dare avvio alle procedure assunzionali utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

La delibera stabilisce che le Aziende e gli Enti del Ssr sono autorizzati a procedere con le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di notifica del provvedimento odierno, purché in servizio nell’Azienda di appartenenza al 31 dicembre 2025, non trattandosi di spesa aggiuntiva. Inoltre stabilisce che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, ai fini dell’attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, procedano con assunzioni a tempo indeterminato, riducendo il ricorso al lavoro precario e alla proroga dei contratti a tempo determinato, alla luce dell’elevata consistenza di tale tipologia di personale attualmente in servizio, oggetto di formale rilievo anche da parte della Corte dei Conti.

GRADUALE ABBATTIMENTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Si dispone il graduale e progressivo abbattimento del ricorso alle prestazioni aggiuntive, in modo particolare rispetto alle prestazioni aggiuntive rese dal personale del Comparto. Per garantire la tracciabilità del ricorso a tale istituto, si intende avviare un monitoraggio mensile finalizzato a rilevare per ciascuna Azienda ed Ente del Ssr il numero di ore rese e il relativo costo sostenuto per Unità Operativa, prevedendo l’attribuzione di specifici codici causali di timbratura per le relative finalità, quali la carenza di organico, le raccolte sangue esterne festive, l’abbattimento liste d’attesa ecc.

Questi i numeri nel dettaglio delle figure inserite nel piano assunzionale, riguardanti le 753 unità: 480 medici; 10 dirigenti sanitari; 5 dirigenti tecnici professionali; 6 dirigenti veterinari; 2 dirigenti amministrativi; 129 personale sanitario; 42 infermieri; 19 Oss; 3 personale amministrativo; 57 tecnici di laboratorio e radiologia.