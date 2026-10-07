Giornata mondiale della vista, in Puglia screening gratuiti per la prevenzione

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Giornata mondiale della vista: Dall’8 al 16 ottobre controlli oculistici gratuiti in diverse città pugliesi. Da Polignano a Mare a Taranto, passando per Mesagne, Bisceglie, Cassano delle Murge e Lecce: tutte le date e gli appuntamenti. L’obiettivo: intercettare precocemente i problemi della vista e promuovere una cultura della prevenzione.

La salute degli occhi passa dalla prevenzione. E in Puglia, nei prossimi giorni, sarà possibile sottoporsi a screening oculistici gratuiti nell’ambito delle iniziative organizzate per la Giornata mondiale della Vista. Da domani, 8 ottobre, fino al 16 ottobre, diverse città pugliesi ospiteranno visite, screening e iniziative di sensibilizzazione dedicate alla tutela della salute visiva. Un’occasione importante per ricordare ai cittadini quanto siano fondamentali i controlli periodici e la diagnosi precoce. Le iniziative sono promosse e finanziate dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS e realizzate in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI).

Giornata mondiale della vista, screening gratuiti in Puglia

Si parte l’8 ottobre con tre appuntamenti. A Polignano a Mare, dalle 15.30 alle 19.30, in piazza Aldo Moro, sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti. A Mesagne, dalle 10 alle 13, le attività si svolgeranno presso l’Ospedale PTA, mentre a Bisceglie, dalle 9 alle 13, la sezione UICI BAT sarà impegnata in uno screening presso la U.O.S.V.D. Day Service di Oculistica Bisceglie-Trani dell’Ospedale Vittorio Emanuele II.

L’attività di prevenzione proseguirà dal 9 al 16 ottobre a Cassano delle Murge, dove l’Ambulatorio Mobile Oculistico farà tappa presso l’Istituto Comprensivo “Perrotti-Ruffo”. In questo caso gli screening saranno gratuiti e rivolti esclusivamente agli studenti, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla sezione territoriale UICI di Bari.

Il 10 ottobre doppio appuntamento a Taranto e Lecce

Il 10 ottobre l’Ambulatorio Mobile Oculistico farà tappa a Taranto. Dalle 9 alle 13, nel cortile della Chiesa di San Lorenzo da Brindisi, in viale Magna Grecia 339, sarà possibile effettuare visite oculistiche gratuite a cura della sezione territoriale UICI di Taranto. A Lecce, invece, la sezione territoriale UICI sarà presente nelle principali piazze e strade della città con la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione e sulla tutela della salute visiva. Un’attività pensata per raggiungere direttamente i cittadini e richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici.

Un controllo può fare la differenza

L’obiettivo della campagna è portare la prevenzione più vicino ai cittadini e accendere i riflettori sull’importanza di non trascurare la salute degli occhi. I controlli periodici rappresentano infatti uno strumento fondamentale per individuare tempestivamente eventuali problemi e intervenire, quando possibile, prima che la situazione possa compromettere la qualità della vista.

La Giornata mondiale della Vista gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Puglia al numero 080 5424341 o scrivere a uicpugl@uici.it.