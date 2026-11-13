Sostegno ai caregiver, in Puglia, due avvisi pubblici da 160 milioni

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In attesa della legge nazionale sui caregiver, la Regione Puglia vara i due nuovi avvisi pubblici da 160 milioni a sostegno di chi si prende cura di persone non autosufficienti

BARI – Oltre 160 milioni di euro per sostenere quasi ottomila persone con gravissima disabilità e non autosufficienza. È la risposta concreta della Regione Puglia che, in attesa della legge nazionale sui caregiver, vara i due nuovi avvisi pubblici: “Sostegno Familiare 2027-2028” e “Patto di Cura 2027-2028-2029”, con una dotazione complessiva di oltre 160 milioni di euro, destinati a una platea potenziale di quasi 8 mila beneficiari.

Una scelta che assume anche un preciso significato politico nel confronto con il Governo nazionale. Mentre il riconoscimento dei caregiver familiari attende ancora il completamento del percorso legislativo e la piena definizione delle relative tutele, la Puglia interviene con risorse proprie e nazionali, strumenti differenziati e contributi destinati a rispondere alle necessità di migliaia di nuclei familiari. Non si limita a riconoscere il valore della cura sul piano dei principi, ma ne sostiene concretamente il peso economico e organizzativo.

UN SOSTEGNO DIRETTO

“Il lavoro dei caregiver non può continuare a essere invisibile. Dietro questa realtà ci sono madri, padri, figli e familiari che dedicano gran parte della propria vita all’assistenza di una persona cara, spesso rinunciando al lavoro, alla vita sociale e alle proprie aspirazioni. Non è accettabile che un impegno di questa portata continui a dipendere quasi esclusivamente dalla disponibilità economica e dalla capacità di sacrificio delle famiglie. La Regione Puglia ha scelto di assumersi una responsabilità precisa, destinando risorse significative a chi affronta ogni giorno questa condizione. Al Governo e alla ministra Locatelli chiediamo di fare altrettanto: il riconoscimento dei caregiver non può restare una promessa politica, ma deve diventare una tutela effettiva, con risorse adeguate e diritti esigibili. Le famiglie hanno già atteso troppo”, dichiara Cristian Casili, assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia.

“Vogliamo una Puglia nella quale la possibilità di ricevere assistenza non dipenda soltanto dalle disponibilità economiche di una famiglia o dalla presenza di un familiare disposto a farsi carico di tutto. Per questo affianchiamo al sostegno diretto ai caregiver la possibilità di ricorrere a personale qualificato, regolarmente assunto e adeguatamente retribuito. È una scelta che riguarda anche la qualità del lavoro, la dignità degli operatori e la capacità del sistema di welfare di rispondere alle diverse situazioni di bisogno. Le risorse pubbliche devono produrre un cambiamento concreto nella vita delle persone: è su questo risultato, e non sulle dichiarazioni di principio, che si misura la credibilità delle politiche sociali”, conclude Casili.

SOSTEGNO FAMILIARE

Il nuovo avviso Sostegno Familiare 2027-2028 dispone di 100.553.486,88 euro, di cui 64.553.486,88 euro provenienti dal Fondo nazionale per le Non Autosufficienze e 36 milioni di euro dal Fondo regionale per la Non Autosufficienza. È previsto un contributo di 700 euro mensili per 24 mesi, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, fino a un massimo di 16.800 euro per beneficiario. L’intervento è rivolto alle persone con gravissima disabilità e non autosufficienza che possono contare sull’assistenza di un caregiver familiare, il cui impegno dovrà essere formalizzato. La platea stimata è di 5.984 beneficiari: 4.189 persone che non hanno compiuto 70 anni e 1.795 che hanno raggiunto o superato tale età.

PATTO DI CURA 2027-2028-2029

Il secondo intervento, il Patto di Cura 2027-2028-2029, mette a disposizione 59.986.440 euro, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito dell’Accordo per la Coesione. La misura prevede un sostegno per 27 mensilità, dal 1° gennaio 2027 al 31 marzo 2029, a favore delle persone con gravissima disabilità e non autosufficienza che si avvalgono di personale regolarmente assunto. Il contributo potrà raggiungere 1.290 euro mensili per l’assunzione diretta di un assistente familiare con contratto di lavoro domestico e 1.340 euro per il ricorso a personale contrattualizzato attraverso un’Agenzia per il lavoro autorizzata. Sono richiesti contratti della durata minima di 12 mesi, nel rispetto del CCNL del lavoro domestico e dei relativi requisiti orari. La platea potenziale è di 1.658 beneficiari.

COME ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Le due misure intervengono su esigenze diverse e complementari. Il Sostegno Familiare riconosce economicamente l’impegno di chi assiste direttamente un proprio congiunto; il Patto di Cura sostiene invece il ricorso a figure professionali, contribuendo a distribuire il carico assistenziale e a contrastare il lavoro irregolare. Una strategia che rafforza la domiciliarità, tutela la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita e promuove condizioni di assistenza più sostenibili.

Per accedere ai contributi sono richiesti la residenza in Puglia, il riconoscimento della condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza e un ISEE non superiore a 60.000 euro per gli adulti e a 80.000 euro per i minorenni. Per il Sostegno Familiare è inoltre necessaria la titolarità dell’indennità di accompagnamento oppure la presenza delle condizioni alternative di non autosufficienza previste dalla normativa nazionale. Le due misure sono alternative e non cumulabili tra loro e prevedono specifiche incompatibilità con altri interventi regionali, tra cui PRO.V.I. e PRO.V.I. Dopo di Noi. (ITALPRESS) – (SEGUE).