Maltempo, allerta arancione in Puglia e Basilicata: scuole chiuse in diverse città

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Maltempo in Puglia lunedì 2 novembre: allerta arancione, temporali e forti venti. Scuole chiuse a Lecce, Brindisi e San Severo. Le misure nei Comuni.

La settimana si apre con l’allerta meteo arancione in Puglia e Basilicata e gialla in altre cinque regioni. Per oggi, lunedì 2 novembre, il peggioramento delle condizioni atmosferiche porta piogge diffuse, temporali anche intensi e un rinforzo dei venti. In Puglia diversi Comuni hanno disposto chiusure e limitazioni: scuole chiuse a Lecce, Brindisi e San Severo, mentre a Barletta scatta il monitoraggio di strade e sottopassi a rischio allagamento.

Allerta meteo in Puglia: previsti temporali, grandine e forti raffiche

Un’area di bassa pressione in discesa dai Balcani verso il mar Tirreno sta determinando condizioni di instabilità al Centro-Sud. L’approfondimento della depressione sul Tirreno meridionale provocherà un peggioramento sul medio versante adriatico e su gran parte delle regioni meridionali.

Il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni, da sparse a diffuse e anche a carattere temporalesco, interesseranno Abruzzo, Molise e Sicilia, per poi estendersi a Campania, Calabria, Puglia e Basilicata.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento. L’avviso prevede inoltre venti da forti a burrasca su Lazio, Campania e Sicilia, in successiva estensione a Basilicata e Puglia con provenienza dai quadranti orientali.

Per la giornata di lunedì 2 novembre, il quadro delle allerte indica: Allerta arancione in Puglia e Basilicata. Allerta gialla in Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Sicilia.

Le precipitazioni potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche nei territori interessati.

Scuole chiuse a Lecce, Brindisi e San Severo

Le previsioni di maltempo hanno spinto alcuni Comuni pugliesi ad adottare provvedimenti precauzionali. A Lecce, Brindisi e San Severo, in provincia di Foggia, è stata disposta la chiusura delle scuole.

Le misure variano da comune a comune e comprendono anche limitazioni all’accesso a parchi, giardini, impianti sportivi e cimiteri.

A Lecce chiusi parchi e cimitero, sospesi due mercati

Il Comune di Lecce ha disposto, per tutta la durata dell’allerta, anche la chiusura del cimitero comunale, della villa comunale, dei parchi di Belloluogo, del Galateo e delle Cave e del campo sportivo Santa Rosa Luigi Montefusco.

Sospesi inoltre i mercati di via Bari e piazza Libertini.

L’amministrazione ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi di Protezione civile e monitorare le situazioni di rischio. Particolare attenzione è rivolta alla zona di Torre Chianca e alla foce del Bacino Idume.

Il Comune invita la cittadinanza «a limitare gli spostamenti non necessari, evitare parchi e zone alberate, non attraversare sottopassi allagati e prestare la massima attenzione durante i temporali».

Brindisi, stop anche all’accesso a giardini e cimiteri

A Brindisi, oltre alle scuole, restano chiusi parchi, giardini, ville comunali e cimiteri comunali. Il provvedimento è legato all’avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteorologici avversi.

Barletta, sorvegliati strade e sottopassi

A Barletta il monitoraggio riguarderà le strade urbane ed extraurbane e i sottopassi cittadini, dove le precipitazioni più intense potrebbero provocare allagamenti.

In caso di accumuli d’acqua, i tratti interessati saranno chiusi alla circolazione veicolare e pedonale.