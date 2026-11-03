Maltempo, ancora allerta arancione in Puglia e Basilicata

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Prosegue l’ondata di maltempo al centro Sud e in particolare in Puglia e Basilicata dove l’allerta della Protezione civile resta su livello arancione

Il maltempo si abbatte sul Centro-Sud Italia ed è ancora allerta arancione su Puglia e parte della Basilicata. Per la giornata di oggi, martedì 3 novembre, sono invece quattro le regioni in allerta gialla, con le scuole che rimarranno chiuse in alcuni comuni.

Previste per oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata orientale e settori centro-occidentali della Sicilia settentrionale, con quantitativi generalmente moderati; precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su versanti orientali di Abruzzo e Molise, Campania orientale, resto di Basilicata, su Calabria centro-settentrionale ionica e meridionale e sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Temperature in locale sensibile aumento le minime su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Venti forti settentrionali su regioni dell’alto Adriatico, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, settori costieri di Molise ed Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale, ovunque in attenuazione dal pomeriggio. Mari: agitato lo Ionio, molto mossi l’Adriatico, il Tirreno ed il Canale di Sardegna, in attenuazione serale.

Chiusura temporanea delle scuole nel comune di San Michele di Serino, in Campania. Disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado nel territorio. La misura precauzionale e urgente, si legge nell’ordinanza, è stata adottata per consentire l’effettuazione di indagini strutturali richieste dall’Ufficio Tecnico, tutelando così l’incolumità pubblica e privata ed evitando disagi legati alle lavorazioni previste.