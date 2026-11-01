Manovra: 358 milioni per ammortizzatori sociali, all’Ex Ilva

1 minuto per la lettura

Prorogata la Cigs all’Ex Ilva a seguito dei 15 milioni, su 358, stanziati con la manovra economica per prorogare gli ammortizzatori sociali

Ammontano a 358,6 milioni di euro le risorse stanziate dalla nuova Manovra economica per prorogare nel 2027 gli ammortizzatori sociali destinati ai settori industriali più critici. Il pacchetto di interventi, inserito all’articolo 46 della legge di bilancio, punta a tutelare i lavoratori impiegati nelle aree di crisi complessa e nei siti strategici a rischio occupazionale.

Nel dettaglio, la misura assegna 100 milioni di euro per la rifinanziamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) in deroga a beneficio dei dipendenti delle aziende ubicate nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute dal Mimit. Ulteriori 100 milioni sono destinati a coprire l’accesso alla Cigs per la gestione degli esuberi nelle imprese che hanno cessato o stanno per cessare l’attività produttiva.

Per quanto riguarda il gruppo Ilva, il testo garantisce 15 milioni di euro per estendere le misure di sostegno al reddito e finanziare i percorsi di formazione professionale legati ai cantieri di bonifica. Secondo le stime della relazione tecnica, il provvedimento sul polo siderurgico riguarda una platea di circa 1.497 lavoratori: 1.440 dipendenti di Ilva, 49 della Sanac e 8 di Taranto Energia.