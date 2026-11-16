Società benefit, in Puglia sono 286 con una crescita annuale del 18%

1 minuto per la lettura

Cresce il numero delle società benefit in Puglia, sono 286 in tutto. Lo studio dell’Osservatorio della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e InfoCamere certifica un +18,18 %

Crescono le società benefit in Puglia, adeso sono 286. La crescita su base annua si attesta al 18,18%. Sono imprese che perseguono e generano profitti ma nel proprio statuto hanno anche finalità di beneficio comune. Sono dati dell’osservatorio della camera di commercio di Brindisi-Taranto e Infocamere aggiornati al 30 settembre 2026. Gli addetti sono quasi 5000, il valore delle produzione supera i 2 miliari di euro.

In tutta Italia le società benefit sono 6.135 (+15,54%), con oltre 256mila addetti e 67,5 miliardi di euro di valore della produzione. Avviato da Unioncamere e Regione Puglia un accordo di cooperazione che mira alla diffusione di questo modello di imprese. Attivati sportelli territoriali nelle Camere di commercio e il ciclo di incontri “La Puglia delle società benefit. Dialoghi territoriali per l’economia ad impatto”. Dopo le tappe di Taranto, Brindisi e Foggia, sarà la volta di Lecce il 30 novembre alla Camera di commercio di Lecce e il 14 dicembre a Bari.

La sostenibilità – sottolinea Vincenzo Cesareo, presidente di Unioncamere Puglia – non deve essere soltanto una qualità delle imprese più dinamiche. Può diventare uno strumento per costruire nuove opportunità di sviluppo».

In Puglia le società benefit crescono tanto, più della media nazionale. Un dato che l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio commenta così: «Un risultato che riteniamo significativo anche alla luce delle scelte compiute dalla Regione in questi anni. La Puglia è stata la prima regione italiana a dotarsi di una legge specifica per promuovere questo modello imprenditoriale».

A Bari in tutto sono136 società benefit, a Lecce 68, a Foggia 43. Seguono Brindisi con 21 e Taranto con 18.