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La puglia è la quinta regione d’Italia per investimenti green delle sue imprese. Sono oltre 45mila quelle indicate dal rapporto GreenItaly 2026

Puglia quinta regione in Italia per imprese che investono nel settore green. In regione complessivamente sono oltre 45mila, esattamente il 39% del totale. È una percentuale superiore sia alla media nazionale (36,2%), sia a quella di Sud e Isole (36,4%). Prima della Puglia solo Lombardia, Veneto, Lazio e Campania. Sono i numeri del Rapporto GreenItaly 2026, realizzato dalla Fondazione Symbola, da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il dato provinciale

Il dato provinciale segna un buon posizionamento di Bari, al quinto posto con 18.890 aziende, pari al 37,7% del totale provinciale La città metropolitana è preceduta soltanto da Roma (37.810), Milano (35.020), Napoli (24.270) e Torino (19.550). E Lecce compare tra le prime venti province per numero assoluto di imprese eco-investitrici, con 8.380 aziende, pari al 37,3% del totale provinciale.

«I dati del Rapporto GreenItaly – afferma Vincenzo Cesareo, presidente di Unioncamere Puglia – confermano che la Puglia ha un tessuto imprenditoriale capace di investire nella sostenibilità e di cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica. Ma questi risultati non devono farci perdere di vista le criticità strutturali del nostro sistema produttivo. Le difficoltà della siderurgia a Taranto, la complessa riconversione energetica e industriale di Brindisi, gli elevati costi dell’energia e le esigenze di innovazione delle piccole e medie imprese ci ricordano che la transizione non è un processo automatico né privo di conseguenze sociali e occupazionali