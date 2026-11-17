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La mostra “Com’eri vestita” sarà visitabile dal 20 novembre al 10 dicembre a Manfredonia. Gli abiti sono donati da donne vittime di violenza per combattere pregiudizi e stereotipi.

MANFREDONIA (FOGGIA) – 18 abiti. Uno da sposa, un tubino nero, una gonna a fiori e vestiti scelti per andare al lavoro, a scuola o trascorrere una serata con gli amici. Indumenti diversi, legati però da un elemento comune. Ognuno di loro racconta una storia di violenza. Saranno proprio questi i protagonisti della mostra “Com’eri vestita”. L’evento è in programma a Manfredonia dal 20 novembre al 10 dicembre, negli spazi del seminario arcivescovile Sacro Cuore.

L’iniziativa è promossa dal Centro antiviolenza Rinascita Donna e organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. L’obiettivo è sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Più di tutto, però, mette in discussione una delle domande che ancora troppo spesso vengono rivolte a chi subisce un abuso: com’eri vestita? Interrogativi che «troppo spesso, finiscono per attribuire alle vittime una responsabilità per quanto subìto», sostiene il Cav Rinascita Donna.

Il messaggio dell’esposizione è proprio questo: non esistono vestiti che possano provocare o giustificare un’aggressione. La responsabilità non è mai di chi la subisce. Per questo gli abiti scelti per la mostra sono quelli realmente indossati dalle donne durante le violenze e sono stati donati dalle stesse utenti del Centro antiviolenza.

Anche la realizzazione dell’allestimento ha coinvolto la comunità di Manfredonia. Alcune delle attività commerciali del territorio hanno messo a disposizione i manichini per la mostra. Gli anziani di un centro polivalente ne hanno invece costruiti degli altri.

La mostra, patrocinata dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Camera dei deputati, potrebbe diventare itinerante e raggiungere altri comuni della provincia di Foggia. «Abbiamo un numero sempre crescente di utenti giovanissime, tra i 18 e i 20 anni, prese in carico soprattutto nell’ultimo anno», ha spiegato l’avvocata Daniela Gentile, coordinatrice legale del Centro antiviolenza. Un dato che richiama la necessità di rafforzare il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto tra le nuove generazioni.