Foggia, sequestrate 174 tonnellate di olio extravergine di oliva

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Sequestro di 174 tonnellate di olio extravergine di oliva in provincia di Foggia. Il ministro Lollobrigida: «Difendiamo i produttori onesti»

Sequestro amministrativo di circa 174 tonnellate di olio extravergine di oliva in provincia di Foggia. Il valore complessivo supera 1,5 milioni di euro. In particolare le verifiche hanno mostrato discrepanze tra le giacenze nei serbatoi le registrazioni contabili. Delle 174 tonnellate sequestrate circa 126 sono di Evo proveniente dalla Grecia e 48 di olio extravergine biologico italiano.

Risultato raggiunto nell’ambito dei controlli straordinari da part degli uomini dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Puglia e Basilicata e la Guardia di Finanza. L’operazione che ha portato al sequestro è stata condotta il 4 novembre 2026. Decisiva la capacità di far dialogare le banche dati di Ispettorato e Agea.

È quanto si apprende da una nota stampa del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.



La soddisfazione del ministro Lollobrigida

«L’operazione condotta in Puglia dimostra l’efficacia del lavoro di squadra tra le nostre autorità di controllo e le forze dell’ordine». Parole espresse dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

«Grazie all’incrocio dei dati – continua Lollobrigida – e al coordinamento promosso dalla Cabina di Regia del Masaf tra Ispettorato, Guardia di Finanza e Agea, tuteliamo la qualità dell’olio d’oliva, difendiamo i produttori onesti dalla concorrenza sleale e garantiamo ai cittadini massima trasparenza sull’origine dei prodotti».