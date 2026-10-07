Esplosione e incendio in casa: due feriti nel Foggiano

1 minuto per la lettura

Violenta esplosione, poi l’incendio in un’abitazione di via Taranto, nel Foggiano. Probabile fuga di gas: due feriti, uno dei quali avrebbe riportato gravi ustioni, mentre l’altro sarebbe rimasto intossicato. Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – Un forte boato, poi le fiamme e la corsa dei soccorritori. È stata una mattinata di paura, quella di mercoledì 7 ottobre, a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dove un’esplosione ha interessato un’abitazione in via Taranto, provocando il ferimento di due uomini. Secondo le prime informazioni, a provocare l’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas. Uno dei due feriti avrebbe riportato gravi ustioni, mentre l’altro sarebbe rimasto intossicato.

Esplosione e incendio in casa nel Foggiano

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. A seguire le operazioni anche il sindaco Matteo Vocale, il vicesindaco e la struttura comunale di Protezione civile, attivata per la gestione dell’emergenza. Restano da chiarire le cause esatte dell’accaduto. Saranno gli accertamenti a stabilire se la fuga di gas abbia effettivamente provocato l’esplosione. Nel frattempo, l’amministrazione comunale invita i cittadini a tenersi lontani dalla zona, a lasciare liberi i passaggi per i mezzi di soccorso e a rispettare le indicazioni degli operatori impegnati nell’emergenza.