Torremaggiore, incendio in contrada Simeone: a fuoco sette box tra auto e mezzi agricoli

1 minuto per la lettura

Torremaggiore, incendio in contrada Simeone: le fiamme sono partite da una rimessa e si sono propagate ad altre sei strutture. Due persone lievemente intossicate. Danni potenzialmente ingenti, in corso gli accertamenti sulle cause.

TORREMAGGIORE (FOGGIA) – Un incendio è divampato lunedì mattina (26 ottobre) alla periferia di Torremaggiore, in contrada Simeone, interessando un’area con oltre 30 box in lamiera utilizzati come rimesse per automobili, mezzi agricoli e materiale di vario genere. Il rogo sarebbe partito da uno dei box, per poi propagarsi rapidamente ad altre sei strutture, coinvolgendo un’area destinata al ricovero di veicoli e attrezzature. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio. Le operazioni sono proseguite con la bonifica dell’area, necessaria per mettere in sicurezza la zona e consentire una prima valutazione dei danni.

Torremaggiore, incendio in contrada Simeone: i danni

Due persone sono rimaste lievemente intossicate. Non si trovavano sul posto al momento in cui è scoppiato l’incendio, ma sono arrivate successivamente, probabilmente nel tentativo di recuperare i mezzi e mettere in salvo quanto custodito nelle rimesse. Il personale sanitario intervenuto le ha visitate direttamente sul posto. Resta ora da quantificare l’entità dei danni. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo.