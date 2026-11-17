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Blitz antidroga nel Foggiano: operazione della Polizia di Stato a San Severo. La rete di spaccio aveva il suo centro nel quartiere San Bernardino, ma era attiva anche in altri rioni. Tra gli indagati un uomo ricoverato in ospedale, che avrebbe continuato a gestire i traffici con la complicità della moglie.

SAN SEVERO (FOGGIA) – Blitz antidroga alle prime luci dell’alba a San Severo, nel Foggiano. Una vasta operazione della Polizia di Stato è in corso in città: gli investigatori stanno eseguendo una ventina di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone indagate per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta avrebbe fatto emergere una rete di distribuzione della droga particolarmente attiva nel quartiere San Bernardino, ma con ramificazioni anche in altri rioni della città.

Blitz antidroga nel Foggiano: lo spaccio arrivava anche in ospedale

Un’attività che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non si sarebbe fermata neppure davanti alle circostanze più insolite. Tra gli indagati figurerebbe, infatti, una persona ricoverata nell’ospedale cittadino. L’uomo, sfruttando la propria condizione, avrebbe continuato a gestire lo spaccio anche durante la degenza, ricevendo in ospedale persone provenienti dall’esterno. A rifornirlo sarebbe stata la moglie, che avrebbe avuto il compito di portargli la droga e che risulterebbe a sua volta indagata.