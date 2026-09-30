Operazione “Marmotte”: 7 arresti a Cerignola per droga, estorsioni e ordigni esplosivi

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Maxi blitz dei carabinieri a Cerignola: sette arresti per spaccio di droga, estorsioni e fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali.

Operazione antimafia e antidroga nel Foggiano. Nelle prime ore di questa mattina, 30 settembre 2026, i carabinieri del comando di Cerignola, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di gravi reati che spaziano dalla detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti all’estorsione aggravata. Tra i reati contestati anche fino alla fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali. Le cosiddette marmotte spesso utilizzate per assalti a sportelli bancomat o attività commerciali.

I DETTAGLI DEGLI ARRESTI IN CORSO A CERIGNOLA PER DROGA, ESTORSIONI E ORDIGNI ESPLOSIVI

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità locale attiva nell’area ofantina. I dettagli investigativi completi e le modalità operative del gruppo criminale verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata in mattinata presso gli uffici della Procura della Repubblica di Foggia.