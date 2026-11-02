Foggia, scoperte crack house, blitz contro la criminalità giovanile

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Criminalità giovanile. Nel Foggiano scoperte strutture per produrre, vendere e consumare droga, anche grazie a Youpol. Nell’operazione nazionale 644 arresti

Foggia, scoperte “crack house”, laboratori per produrre e vendere droga

Nel Foggiano gli investigatori hanno scoperto strutture utilizzate per trasformare la cocaina in crack, vendere sostanze stupefacenti e offrire spazi e attrezzature per il consumo. A far emergere l’esistenza delle cosiddette crack house hanno contribuito anche diverse segnalazioni arrivate attraverso Youpol.

CRIMINALITÀ GIOVANILE, IL BLITZ

L’attività rientra in una vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, condotta nelle ultime due settimane su tutto il territorio nazionale e coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Il bilancio complessivo è di 644 arresti e 1.695 denunce. I dati si riferiscono all’intera operazione nazionale, non alla sola provincia di Foggia.

Le crack house scoperte nella provincia di Foggia

Nel corso degli accertamenti, gli investigatori hanno individuato nel Foggiano alcune strutture che svolgevano più funzioni: laboratori artigianali per la trasformazione della cocaina in crack, punti di commercializzazione di diverse sostanze stupefacenti e luoghi destinati al loro consumo.

Gli ambienti mettevano infatti a disposizione degli assuntori anche attrezzature funzionali all’utilizzo della droga. Le segnalazioni ricevute tramite Youpol hanno contribuito alle indagini che hanno portato alla scoperta delle strutture.

L’operazione nazionale: 644 arresti, tra cui 69 minorenni

All’operazione hanno partecipato migliaia di operatori delle 106 Squadre mobili italiane, affiancati dagli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e da altri uffici della Polizia di Stato.

I controlli hanno interessato soprattutto le aree di spaccio e i luoghi della movida. Complessivamente, gli agenti hanno identificato 236.138 giovani, tra cui 23.060 minorenni.

La polizia ha arrestato 575 maggiorenni e 69 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Altri 1.695 giovani, dei quali 373 minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Tra le condotte emerse figurano tentati omicidi, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio e detenzione illegale di armi. In alcuni casi gli stessi autori avevano mostrato sui social le proprie azioni.

Sequestrati droga, armi e quasi 270mila euro

Nel corso dell’attività nazionale, gli agenti hanno sequestrato 28 armi da fuoco, tra corte e lunghe, e 210 armi bianche. Sono stati rinvenuti anche oggetti atti a offendere, tra cui cacciaviti, mazze da baseball, sfollagente telescopici e tirapugni, oltre a ordigni esplosivi, batterie di tubi monocolpo e strumenti da scasso.

I sequestri di sostanze stupefacenti comprendono:

69,4 chilogrammi di cocaina;

174,8 chilogrammi di cannabinoidi;

328,44 grammi di eroina;

quantitativi inferiori di altre sostanze, tra cui ecstasy, ketamina e anfetamine, oltre a capsule di Lyrica e benzodiazepine.

La polizia ha inoltre recuperato numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, cellulari e capi di abbigliamento, e sequestrato 269.863 euro in contanti.

Controlli nei locali, nelle stazioni e nelle aree della movida

Le verifiche hanno riguardato, in tutta Italia, 299 abitazioni, tra cui 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi e 896 esercizi commerciali.

Gli agenti hanno controllato anche 1.149 luoghi della movida, suddivisi tra 839 piazze e 310 centri cittadini, oltre a 177 stazioni e 198 parchi.

Al termine degli accertamenti sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti, violazioni al Codice della strada e alle norme sui pubblici esercizi.