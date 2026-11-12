Foggia, rapiscono il titolare per svaligiare la gioielleria: arrestati dai carabinieri

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Sequestrato a Foggia un gioielliere di 61 anni, la banda di rapinatori aveva l’obiettivo di svaligiare la gioielleria. I criminali sono stati poi sorpresi dalle forze dell’ordine.

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Minacciato con i fucili, poi costretto a salire in auto, i sequestratori volevano portarlo in un posto isolato in campagna. Qui lo hanno fatto spogliare e si sono fatti consegnare le chiavi della sua gioielleria. Un piano studiato nei dettagli per mettere a segno una rapina che, però, è fallito grazie all’arrivo dei carabinieri.

La vittima è un commerciante di 61 anni di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, sequestrato intorno alle 22.30 dell’11 novembre, da un gruppo di rapinatori incappucciati e armati. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena arrivato in auto sotto la propria abitazione quando avrebbe notato un’altra vettura con un lampeggiante sul tetto. Il gioielliere, insospettito, avrebbe ipotizzato, che non si trattava di un’auto delle forze dell’ordine e si è messo in fuga. Durante la corsa in auto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo della luce. A quel punto i rapinatori lo avrebbero raggiunto e fatto salire a bordo della loro auto.

FOGGIA, SEQUESTRATO GIOIELLIERE, LA DINAMICA DELL’ACCADUTO

La banda lo avrebbe, a quel punto, accompagnato lungo la strada provinciale per Foggia, dove sarebbe stato minacciato e costretto a spogliarsi. Per convincerlo a consegnare le chiavi dell’attività, i rapinatori avrebbero anche fatto credere all’uomo di avere già sequestrato anche la moglie e il figlio.

Ottenute le chiavi, i banditi si sono diretti verso la gioielleria, dopo aver abbandonato il commerciante in campagna. A soccorrerlo un automobilista di passaggio cui l’uomo ha raccontato quanto gli era accaduto. Nel frattempo, la moglie del gioielliere, insospettita dopo aver visto l’auto del marito contro il palo, aveva dato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti intanto i carabinieri tra cui anche un amico della vittima. I militari hanno quindi sorpreso i rapinatori e li hanno arrestati in flagranza sventando il crimine.

Il 61enne è stato, nel frattempo, accompagnato al pronto soccorso. Non avrebbe riportato ferite, ma, ovviamente, si trova in forte stato di shock.